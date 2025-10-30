Doha: Tupo katika Mawasiliano na Pande Zote Mbili ili Kudumisha Usitishaji Vita huko Gaza

Kulingana na Shirika la Habari la ABNA likinukuu Sputnik, “Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani,” Waziri wa Mambo ya Nje wa Qatar, alisema kuwa nchi yake inawasiliana kwa dhati na pande zote mbili za Israeli na Palestina ili kuhakikisha utulivu wa makubaliano ya usitishaji vita katika Ukanda wa Gaza, licha ya changamoto ilizokumbana nazo Jumanne.

Aliongeza: “Tunafuatilia changamoto ambazo usitishaji vita ulikumbana nazo Jumanne, na hilo lilitarajiwa. Hata hivyo, kwa bahati nzuri, pande zote mbili zinakubali kwamba makubaliano haya lazima yabaki imara.”

Waziri wa Mambo ya Nje wa Qatar alisema: “Kilichotokea jana kilikuwa cha kukatisha tamaa, na tulijaribu kukizuia. Washington imejitolea kwa makubaliano haya.”

Aliendelea: “Dhamira yetu leo ni kuhakikisha mwisho wa vita na utekelezaji wa yale yaliyokubaliwa huko Sharm El Sheikh.”

Jumanne usiku wa wiki iliyopita, utawala wa Kizayuni ulikiuka tena usitishaji vita katika Ukanda wa Gaza na kushambulia maeneo mbalimbali ya ukanda huo, ambapo mashambulizi hayo yalisababisha vifo na majeraha ya Wapalestina kadhaa.