Economic Times: India Imefanikiwa Kuongeza Msamaha wa Vikwazo kwa Bandari ya Chabahar

Kulingana na Shirika la Habari la ABNA, gazeti la Economic Times liliripoti kwamba Serikali ya India imefanikiwa kuongeza msamaha wa vikwazo vya Marekani kwa shughuli katika Bandari ya Chabahar nchini Iran hadi mapema mwaka ujao wa kalenda (2026).

Kulingana na ripoti hiyo, bandari hii, ambayo ina jukumu la kimkakati katika mpango wa kuunganisha mikoa wa India, inahifadhi njia muhimu ya nchi hiyo kuelekea Afghanistan, Asia ya Kati, na Mashariki ya Urusi, na inaruhusu kuendelea kwa ushirikiano wa kiuchumi na kibinadamu.