Mahusiano ya Tehran na Moscow ni Imara; Nishati Ndiyo Msingi wa Ushirikiano Kati ya Iran na Urusi

Kwa mujibu wa shirika la habari la "Abna", Jafar Bandi Sharbiani, mjumbe wa Bodi ya Uongozi ya Baraza la Kiislamu la Jiji la Tehran, kando ya ziara ya ujumbe wa Iran mjini Moscow katika mahojiano maalum na "TV BRICS", akirejelea uhusiano wa kihistoria na kimkakati wa nchi hizo mbili, alisisitiza kwamba mahusiano kati ya Tehran na Moscow daima yamekuwa na uthabiti na umuhimu maalum.

Aliongeza kuhusu hili: "Makubaliano ya hivi karibuni kati ya nchi hizo mbili, iwe katika mfumo wa ushirikiano wa BRICS au kwa ngazi ya nchi mbili, yanaonyesha kwamba katika hali ya kuunda utaratibu mpya wa dunia, Iran na Urusi zinachukua jukumu kama wachezaji wawili wenye nguvu, imara na wenye ushawishi."

Sharbiani, akizungumzia upanuzi mkubwa wa maeneo ya ushirikiano kati ya Tehran na Moscow katika miongo miwili au mitatu iliyopita, alisema: "Mawasiliano kati ya nchi hizo mbili yameongezeka katika maeneo ya teknolojia, uchumi, fedha na usimamizi wa jiji, lakini sekta ya nishati bado ni kipaumbele kikuu katika ajenda ya ushirikiano wa nchi mbili."

Akieleza kuwa Kituo cha Nguvu za Nyuklia cha Bushehr ni moja ya alama muhimu zaidi za ushirikiano kati ya Iran na Urusi katika sekta ya nishati, aliongeza: "Ufungaji wa vifaa vya kituo hiki kwa sasa unafanywa kwa ushiriki wa moja kwa moja wa wataalamu na wanasayansi wa Urusi, na tunatumai kuwa kitaanza kufanya kazi kikamilifu katika siku za usoni."

Kulingana na ripoti hii, ujenzi wa Kituo cha Nguvu za Nyuklia cha Bushehr, kama kituo cha kwanza cha nyuklia nchini Iran na Mashariki ya Kati, ulianza mwaka 1975. Mnamo 1992, Iran na Urusi zilitia saini makubaliano ya kuendelea na mradi huo, na kitengo cha kwanza cha nguvu kilianza kufanya kazi mnamo 2011. Kwa sasa, shirika la serikali la Rosatom linaendelea na ujenzi wa vitengo vya pili na vya tatu vya kituo hiki.

Pia, mnamo Septemba 2025, nchi hizo mbili zilitia saini Mkataba wa Maelewano katika uwanja wa ujenzi wa vituo vidogo vya nyuklia nchini Iran. Kwa mujibu wa huduma ya habari ya Rosatom, lengo la makubaliano haya ni kupanua ushirikiano wa kiteknolojia na kuhakikisha usambazaji endelevu wa nishati katika mfumo wa ushirikiano wa BRICS.

Vilevile, mwezi Oktoba mwaka huu, Mohammad Eslami, mkuu wa Shirika la Nishati ya Atomiki la Iran, alielezea matumaini kwamba mkataba wa mwisho kuhusu ujenzi wa vituo vidogo kati ya nchi hizo mbili utatiwa saini hivi karibuni. Alisisitiza kwamba eneo la ujenzi wa kituo hicho limebainishwa na Iran.