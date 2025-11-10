Mexico: Tuhuma za Marekani na Israeli dhidi ya Iran Hazina Msingi

Kulingana na ripoti kutoka shirika la habari la Abna, na kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa kwenye tovuti ya habari ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Mexico, wizara hiyo, pamoja na Wizara ya Mambo ya Ndani ya Mexico, zimesisitiza kuwa hazijapokea ripoti yoyote kutoka Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kuhusu shambulio linalodaiwa dhidi ya Einat Kranz Neiger, balozi wa utawala wa Israeli nchini Mexico.

Taarifa hiyo inaendelea kusema: Wizara ya Mambo ya Nje ya Mexico inasisitiza nia yake ya kudumisha mawasiliano huru na wajumbe wote wa kidiplomasia walioko nchini humo.

Aidha, Wizara ya Mambo ya Ndani ya Mexico ilitangaza katika taarifa tofauti kwamba iko tayari kushirikiana kwa heshima na kwa uratibu na taasisi zote za usalama za nchi zingine, mradi tu ombi kama hilo litolewe na wao.

Marekani na utawala wa Kizayuni walidai siku ya Ijumaa kwamba Iran ilijaribu kumuua balozi wa utawala huo nchini Mexico miezi kadhaa iliyopita.