Trump: Biden Ameipeleka Marekani Kwenye Ukingo wa Maangamizi

Kulingana na shirika la habari la Abna, Donald Trump, Rais wa zamani wa Marekani, aliandika kwenye mtandao wake wa kijamii unaojulikana kama "Truth Social": "Joe Biden Mwenye Kulala, bila shaka, alikuwa Rais mbaya zaidi katika historia ya Amerika. Biden, aliyeingia madarakani kutokana na uchaguzi uliojaa ufisadi zaidi kuwahi kuonekana Marekani, alisimamia mfululizo wa majanga yasiyoelezeka ambayo yaliisukuma nchi yetu kwenye ukingo wa maangamizi. Sera zake zilisababisha mfumuko wa bei wa juu zaidi kuwahi kurekodiwa na kusababisha kupotea kwa zaidi ya asilimia 20 ya thamani ya dola ya Marekani katika miaka 4."

Rais huyo wa zamani wa Marekani aliendelea: "Kujisalimisha kwake huko Afghanistan kulikuwa miongoni mwa matukio ya aibu zaidi katika historia ya Amerika. Urusi, ikiona udhaifu mkubwa wa Biden, ilivamia Ukraine. Joe Biden, ambaye alipewa majina ya utani 'Mwenye Kulala' na 'Mlemavu,' aliwekwa chini ya udhibiti wa waendeshaji wake wenye msimamo mkali. Wao na washirika wao katika vyombo vya habari vya uwongo walijaribu kuficha kuzorota kwake vibaya kwa akili na matumizi yake yasiyoelezeka ya kalamu ya saini kiotomatiki (autopen). Aliondoka ofisini kwa kutoa msamaha mkubwa kwa wahalifu na wahuni wa Kidemokrasia wenye msimamo mkali, pamoja na washiriki wa familia ya wahalifu ya Biden."