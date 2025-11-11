Jeshi la Lebanon Lapuuza Ombi la Kiburi la Tel Aviv

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, Reuters ikinukuu maafisa watatu wa usalama wa Lebanon na maafisa wawili wa Kizayuni, iliripoti kwamba jeshi la Lebanon limekataa ombi la kiburi la utawala wa Kizayuni la kufanya msako wa nyumba kwa nyumba katika maeneo ya kusini mwa nchi hiyo kutafuta silaha.

Kulingana na ripoti hiyo, utawala wa Kizayuni umeiomba Lebanon katika wiki za hivi karibuni kuchukua hatua hii ili kuipokonya silaha Hezbollah, lakini jeshi la nchi hiyo lisisitiza kwamba hatua kama hizo zinaweza kusababisha kuanza kwa migogoro ya ndani.

Maafisa wa Lebanon walisisitiza katika mahojiano na Reuters kwamba Tel Aviv inataka msako wa nyumba kwa nyumba kutoka Beirut, lakini hii haitatokea kamwe.

Hata hivyo, jeshi la Lebanon, kwa kufuata maelekezo ya Marekani na utawala wa Kizayuni, limedai kwamba linaweza kutangaza kusini mwa Lebanon kuwa bila silaha za Hezbollah kufikia mwisho wa mwaka huu wa kalenda.

Hii inakuja wakati mashambulizi ya ardhini na angani ya utawala wa Kizayuni dhidi ya Lebanon yanaendelea, licha ya kutekelezwa kwa usitishaji vita kati ya pande hizo mbili.