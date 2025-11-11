Kuidhinishwa kwa awali kwa rasimu ya sheria ya kunyonga wafungwa wa Kipalestina nchini Israel

Kulingana na shirika la habari la ABNA, Bunge la utawala wa Kizayuni liliidhinisha usiku wa jana, katika mjadala wake wa kwanza, rasimu ya sheria ya kunyonga wafungwa wa Kipalestina, ambayo iliwasilishwa na mmoja wa wabunge wa Kizayuni.

Inatarajiwa kwamba katika hatua inayofuata, rasimu hii itapitiwa katika kamati maalum za Bunge la utawala wa Kizayuni.

Katika hatua ya kwanza ya kuidhinishwa kwa rasimu hiyo, wabunge 30 walipiga kura ya ndiyo na wabunge 19 walipiga kura ya hapana.

Baada ya kuidhinishwa kwake kwa awali, Itamar Ben-Gvir, Waziri wa Usalama wa Ndani wa utawala wa Kizayuni, alifurahi sana na kuanza kugawa peremende Bungeni!

Kulingana na sheria hii, mtu yeyote anayemuua Mzayuni kwa madhumuni ya "ubaguzi wa rangi" na kuharibu sura ya utawala wa Kizayuni atanyongwa. Pia, hukumu hii inaweza kutolewa katika mahakama ya kijeshi kwa maoni ya idadi ya majaji, na si kwa makubaliano yao, na haiwezi kupunguzwa.

Jana, mashirika tisa ya haki za binadamu ya Kipalestina yalisema katika taarifa ya pamoja kwamba mamlaka ya utawala wa Kizayuni unaokalia yamekuwa yakifanya mauaji kwa miaka mingi kwa kutumia njia mbalimbali, hata kabla ya kuidhinishwa kwa sheria yoyote rasmi.

Mashirika haya ya kisheria yaliongeza kuwa jambo la hatari zaidi la sheria hii ni urejeshwaji wake nyuma (retrospectivity), ambayo haijawahi kutokea katika sheria za jinai, na inatarajiwa kutumika kuanzia tarehe ya nyuma baada ya kuidhinishwa.

Taarifa hiyo pia ilisema kwamba baraza la mawaziri la utawala wa Kizayuni, na hasa Itamar Ben-Gvir, Waziri wa Usalama wa Ndani wa utawala huo, kupitia kuidhinishwa kwa sheria hii, wanatafuta "kutoa kifuniko cha kisheria kwa mauaji ya halaiki" ambayo yanaweza kuwalenga mamia ya wafungwa wa Kipalestina, ikiwa ni pamoja na wanachama wa Brigedi za Qassam waliokamatwa wakati au baada ya Operesheni ya Oktoba 7, 2023.