Kulingana na shirika la habari la ABNA likinukuu Al-Mayadeen, vyanzo vya ndani huko Quneitra, Syria, vilitangaza kuwa vikosi vya jeshi la utawala wa Kizayuni, vikiungwa mkono na helikopta za jeshi la Israeli, viliingia katika mji wa "Jabbatha Al-Khashab" katika viunga vya Quneitra kusini mwa Syria.

Vyanzo vya Syria vilisema kuwa vikosi vya adui wa Kizayuni vilipekua nyumba za raia wa Syria baada ya kuingia katika kijiji cha Jabbatha Al-Khashab katika viunga vya kaskazini mwa Quneitra.

Siku ya Jumapili, vikosi vya jeshi la utawala wa Kizayuni pia viliingia katika vijiji vya Al-Mushairfeh na Ufania na mji wa Al-Ajraf katika viunga vya Quneitra.

Siku chache zilizopita, wanajeshi wa utawala wa Kizayuni pia waliingia katika viunga vya vijiji vya Al-Hurriyah na Ufania katika viunga vya kaskazini mwa Quneitra.

Inafaa kutajwa kuwa utawala wa Kizayuni umefanya mashambulizi makubwa dhidi ya Syria tangu kuanguka kwa mfumo wa zamani wa Syria, na hivi karibuni pia ulilipua maeneo ya Damascus kwa kisingizio cha kusaidia jamii ya Waduruzi.

Tangu kuanguka kwa utawala wa Bashar al-Assad, jeshi la utawala huo, kwa kuvuka mstari wa bafa kati ya eneo lililokaliwa la Golan na Syria, limeendelea kukalia maeneo karibu na Golan katika majimbo ya Daraa na Quneitra.