Mwaliko kwa Netanyahu Kutembelea New York; Waziri Mkuu wa Israel Atakamatwa?

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna, likinukuu Russia Al-Yaum, gazeti la Maariv liliripoti kuwa Anna Vornickof, mjumbe wa baraza la jiji la New York, alituma mwaliko rasmi kwa ofisi ya Netanyahu, akimtaka kutembelea jiji hilo.

Hii inakuja wakati ambapo meya mpya wa New York, Zahran Mamdani, alikuwa ametangaza hapo awali kwamba Netanyahu atakamatwa akija mjini humo.

Kulingana na ripoti hiyo, Vornickof katika barua yake alimwomba Netanyahu awe New York Januari 1, 2026, mwanzoni mwa mwaka mpya wa kalenda. Pia alitangaza kupinga kwake matamshi ya Mamdani dhidi ya Netanyahu.