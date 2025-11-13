Marker: Kukimbia kwa Waisraeli kunatia Wasiwasi

Kulingana na Shirika la Habari la Abna, likinukuu Shahab, gazeti la "Marker" liliripoti kwamba idadi ya Wazayuni wanaokimbia maeneo yanayokaliwa kwa mabavu imeongezeka kwa asilimia 50 katika miaka miwili iliyopita; wakati huo huo, takwimu za Wazayuni waliorejea katika eneo hilo ni ndogo sana.

Ripoti hiyo inaendelea kusema kwamba idadi ya Wazayuni wanaokimbia maeneo yanayokaliwa kwa mabavu itafikia watu 56,000 kufikia Septemba 2025, jambo linaloashiria kuongezeka kwa hali ya uhamiaji wa kinyume (reverse migration) kutoka eneo hilo.

Ripoti hiyo inasisitiza kwamba wahamiaji wengi ni Wazayuni walioelimika, na wengi wa wale wanaosafiri kwenda maeneo yanayokaliwa kwa mabavu ni Wa-Ukraine walioathiriwa na vita.

Ripoti hii imeelezea vita vya Gaza na athari zake kubwa kwa maeneo yanayokaliwa kwa mabavu kama sababu kuu za kuongezeka kwa uhamiaji wa kinyume.