Maonyo ya Wabunge wa Lebanon Kuhusu Malengo ya Upanuzi ya Marekani na Israeli

13 Novemba 2025 - 10:47
News ID: 1749933
Source: ABNA
Wawakilishi wa vyama vya Lebanon wameonya dhidi ya tabia ya upanuzi ya utawala wa Kizayuni katika eneo hilo.

Kulingana na Shirika la Habari la Abna, likinukuu mtandao wa Al Jazeera wa Qatar, "Ali al-Miqdad", mbunge wa kundi la Hezbollah katika Bunge la Lebanon, alisema katika mahojiano na Al Jazeera: "Tunakabiliwa na uamuzi wa Marekani na Israeli ambao haumlengi tu kusini mwa Lebanon, bali eneo lote."

Vile vile, "Nazih Matty", mbunge wa kundi la chama cha Al-Quwwat al-Lubnaniyya (Vikosi vya Lebanon), pia aliuambia mtandao huo wa Qatar: "Jeshi la Lebanon linapaswa kuwa na jukumu la kulinda nchi."

