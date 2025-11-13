Maonyo ya Wabunge wa Lebanon Kuhusu Malengo ya Upanuzi ya Marekani na Israeli

Kulingana na Shirika la Habari la Abna, likinukuu mtandao wa Al Jazeera wa Qatar, "Ali al-Miqdad", mbunge wa kundi la Hezbollah katika Bunge la Lebanon, alisema katika mahojiano na Al Jazeera: "Tunakabiliwa na uamuzi wa Marekani na Israeli ambao haumlengi tu kusini mwa Lebanon, bali eneo lote."

Vile vile, "Nazih Matty", mbunge wa kundi la chama cha Al-Quwwat al-Lubnaniyya (Vikosi vya Lebanon), pia aliuambia mtandao huo wa Qatar: "Jeshi la Lebanon linapaswa kuwa na jukumu la kulinda nchi."