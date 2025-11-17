Gharibabadi: Tutajibu Azimio Lolote Dhidi ya Iran Katika Shirika la IAEO

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la ABNA, Kazem Gharibabadi, Naibu Waziri wa Mambo ya Nje wa nchi yetu anayehusika na masuala ya sheria na kimataifa, alieleza kwa Al-Masirah kwamba Marekani inabeba jukumu kamili la kisheria kwa uchokozi dhidi ya vituo vyetu vya nyuklia.

Aliongeza: Utaratibu wa kurejesha vikwazo (Snapback) haujaleta athari waliyotarajia, na tutajibu azimio jipya lolote litakalopitishwa dhidi yetu katika Shirika la Kimataifa la Nishati ya Atomiki.

Gharibabadi, alizungumza na waandishi wa habari leo pembezoni mwa mkutano wa kimataifa, akisema: "Nchi tatu za Ulaya zilijiondoa zenyewe kutoka kwa diplomasia na Iran kwa kitendo walichokifanya. Walishindwa na wanataka kufidia kushindwa kwao huko Vienna."

Aliendelea: Iran ilionyesha nia njema kwa IAEO na kufikia makubaliano huko Cairo.

Naibu Waziri wa Sheria na Mambo ya Kimataifa wa Wizara ya Mambo ya Nje aliuliza swali la kile wanachokitaka sasa, na akasema: Snapback haujaweza kuwa na athari kama walivyotarajia.