Hamas: Utawala wa Kizayuni wa Kifashisti Una Wajibu Kamili wa Kukiuka Usitishaji Vita huko Gaza

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la ABNA, likinukuu kutoka Al Jazeera, huku utawala wa Kizayuni ukiendelea kutokufuata masharti ya makubaliano ya usitishaji vita katika Ukanda wa Gaza, Harakati ya Mapambano ya Kiislamu ya Palestina (Hamas) ilitoa taarifa ikiwataka nchi zinazohakikisha makubaliano hayo kuwashinikiza wavamizi kutekeleza kikamilifu itifaki ya kibinadamu na kufungua tena vivuko.

Taarifa ya Harakati ya Hamas ilisema: "Janga la kibinadamu linaloongezeka katika Ukanda wa Gaza linafanya hatua za haraka kuwa muhimu ili kuokoa raia na kupeleka misaada na mahema."

Harakati ya Hamas ilisisitiza: "Tunauona utawala vamizi na wa kifashisti wa Kizayuni unawajibika kikamilifu kwa ukiukaji unaoendelea wa makubaliano ya kumaliza vita huko Gaza."

Msimamo huu wa Hamas unakuja wakati ambapo utawala wa Kizayuni unaendelea kukiuka usitishaji vita katika Ukanda wa Gaza. Kituo cha Matibabu cha Nasser huko Khan Younis kilitangaza leo kwamba mwanamume mmoja wa Kipalestina na binti yake walijeruhiwa katika shambulio la mizinga la utawala vamizi upande wa pili wa mstari wa njano katika eneo la Bani Suheila mashariki mwa Khan Younis.

Chanzo kimoja katika Hospitali ya Al-Ma'amadani huko Gaza kiliripoti kuwa mtoto mmoja wa Kipalestina ameuawa kishahidi kutokana na kufyatuliwa risasi na wanajeshi wa utawala wa Kizayuni katika kitongoji cha Al-Shujaiya mashariki mwa jiji la Gaza.

Pia, vyanzo vya matibabu vya Palestina vilithibitisha kuwa Mpalestina mmoja ameuawa kishahidi katika shambulio la drone la utawala vamizi katika eneo la Al-Atatrah kaskazini mwa Ukanda wa Gaza.

Shirika la Mpango wa Chakula Duniani pia lilionya kwamba miaka miwili baada ya vita, familia katika Ukanda mzima wa Gaza bado zinahitaji chakula sana.

Gazeti la Uingereza la The Guardian pia lilikiri, likinukuu vyanzo vya utawala wa Kizayuni, kwamba wafungwa wengi wa Kipalestina kutoka Ukanda wa Gaza waliofariki wakiwa kizuizini walikuwa raia.