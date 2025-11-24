Usiku wa Nne wa Maombolezo ya Shahada ya Hadhrat Zahra (s.a.) Umefanyika kwa Kuhudhuria Kiongozi wa Mapinduzi

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la ABNA, sambamba na usiku wa nne wa maombolezo katika Husseiniyya ya Imam Khomeini (r.a.), sherehe ya jioni ya shahada ya Hadhrat Zahra (s.a.) ilifanyika usiku wa leo (jioni ya Jumatatu) kwa kuhudhuria Kiongozi Mkuu wa Mapinduzi ya Kiislamu na maelfu ya waombolezaji wa Fatimi na watu wa matabaka mbalimbali.

Katika sherehe hii, Hujjatul-Islam wal-Muslimin Masoud Aali, katika hotuba yake, alielezea nafasi ya "Mema" (Ma'ruf) na "Mabaya" (Munkar) ya kijamii na yenye athari katika jamii na zaidi ya hayo katika uwanja wa Haki (Ukweli), na akasema: Hadhrat Zahra (s.a.) kwa matendo na maneno yake alilinda "Wema" mkuu zaidi wa uwanja wa Haki, yaani Hadhrat Amir al-Mu'minin Ali (a.s.), na kwa kuzuia kutokea kwa "Ubaya" mkuu zaidi, yaani kupotoka kutoka katika uwanja wa Wilayat (Uongozi), kwa hakika alikuwa "Mlinzi wa Uwanja wa Haki".

Vile vile, katika sherehe hii, Bwana Mahmoud Karimi alitoa kasida za maombolezo (Marsiya) na nyimbo za maombolezo (Nouha) kwa ajili ya Hadhrat Siddiqah (s.a.).