Vyanzo vya Kisiasa: Ziara ya Larijani nchini Pakistan ni Hatua Muhimu Katika Kubadilisha Mizani ya Nguvu

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la ABNA, vyanzo vya kisiasa katika mahojiano na Al Mayadeen vimesisitiza kwamba ziara ya Ali Larijani, Katibu wa Baraza Kuu la Usalama wa Kitaifa, nchini Pakistan inachukuliwa kuwa hatua muhimu katika njia ya kubadilisha mizani ya nguvu katika eneo.

Vilisema kuwa ziara hiyo itakuwa kiungo cha muungano wa kimkakati ambao utavuka mipaka ya mahusiano ya pande mbili kati ya Iran na Pakistan.

Vyanzo hivi vimeeleza wazi kwamba Tehran inachukulia makubaliano ya ulinzi wa kimkakati kati ya Islamabad na Riyadh kama hatua chanya kwa maslahi ya usalama wa pamoja katika eneo na iko tayari kushiriki katika kuimarisha mkondo huu.