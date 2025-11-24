UNRWA Yatangaaza: Kuanzishwa kwa Vyumba 330 vya Muda vya Madarasa Huko Gaza Bila Vifaa vya Msingi.

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la ABNA likinukuu Al Jazeera, UNRWA limetangaza kuwa maeneo 330 ya kujifunzia ya muda yameanzishwa katika makazi 59 kwenye Ukanda wa Gaza.

UNRWA ilisisitiza kwamba maeneo haya, bila vifaa vya kufundishia na huduma za msingi, yanatoa huduma za elimu kwa zaidi ya watoto 44,000.

Kwa upande mwingine, UNRWA iliripoti kuendelea kwa sera ya njaa ya kimuundo katika Ukanda wa Gaza na kuongezeka kwa migogoro ya kibinadamu kutokana na uhaba mkubwa wa rasilimali za kifedha.

Adnan Abu Hasna, mshauri wa vyombo vya habari wa UNRWA, alitangaza kuwa mgogoro wa chakula, pamoja na matatizo makubwa katika sekta za elimu, afya na ufadhili, unaathiri mamilioni ya wakimbizi wa Kipalestina huko Gaza, Ukingo wa Magharibi, Syria, Lebanon na Jordan kwa wakati mmoja.

Akieleza kuwa shinikizo kutoka kwa utawala wa Kizayuni na vikwazo vilivyowekwa dhidi ya shughuli za shirika hili vimefikisha hali hiyo karibu na kuanguka, alisisitiza: Sheria ya kupiga marufuku shughuli za UNRWA na hatua zingine za vizuizi zimeacha upungufu mkubwa wa bajeti, ambao utafikia karibu dola milioni 200 mwishoni mwa robo ya kwanza ya mwaka ujao.

Kwa mujibu wa Abu Hasna, upungufu huu wa kifedha umeathiri moja kwa moja uwezo wa shirika kulipa mishahara ya wafanyakazi wake zaidi ya 30,000 katika maeneo mbalimbali ya operesheni.