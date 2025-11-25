Larijani: Njia ya Biashara kati ya Iran na Pakistan Lazima Ifikie Lengo la Dola Bilioni 10

Kulingana na Shirika la Habari la Abna, Ali Larijani, Katibu wa Baraza Kuu la Usalama wa Kitaifa la Iran, leo, mnamo 4 Azar 1404 (Novemba 25, 2025), alikutana na kufanya mazungumzo na Mohammad Ishaq Dar, Naibu Waziri Mkuu na Waziri wa Mambo ya Nje wa Pakistan, huko Islamabad.

Katika mkutano huu, maendeleo muhimu ya hivi karibuni ya kikanda na umuhimu wa hatua za pamoja za nchi za Kiislamu kukabiliana na changamoto za pamoja yalichunguzwa. Pande zote mbili zilikuwa na imani kwamba ulimwengu wa Kiislamu unahitaji kubuni hatua za vitendo, uratibu mpana, na ushirikiano thabiti wa kusimamia migogoro ya kikanda; hasa kuondoa tishio la utawala wa Kizayuni dhidi ya nchi za Kiislamu.

Larijani, akizungumzia uhusiano wa muda mrefu wa nchi hizo mbili, alitaja kuinua kiwango cha uhusiano kati ya Iran na Pakistan hadi kiwango cha kimkakati kuwa ni lazima na alisema kuwa uwezo wa kiuchumi wa nchi hizo mbili unaweza kufanya kazi kwa kiwango kinachozidi sana hali ya sasa.

Alitaka kuondolewa kwa vikwazo vilivyopo na kuwezesha njia ya mwingiliano wa kiuchumi, na aliona lengo la kuongeza biashara hadi Dola bilioni 10 kuwa linawezekana. Katika sehemu nyingine ya mazungumzo, pande zote mbili zilitaja Palestina kama moja ya vitovu vikuu vya ushirikiano wa ulimwengu wa Kiislamu na zisisitiza juu ya umoja, muunganiko, na umakini wa Tehran na Islamabad katika kusaidia taifa la Palestina. Mwishoni, viongozi hao wawili walionyesha utayari wao wa kuendeleza mashauriano ya mara kwa mara na kufuatilia utekelezaji wa vitendo wa makubaliano.