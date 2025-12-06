Marekani Kukubali Kushindwa kwa Mradi wa Kubadilisha Mfumo wa Utawala nchini Iran

Kulingana na shirika la habari la Abna likinukuu Sputnik, Tom Barrack, mjumbe maalum wa Trump nchini Syria, alidai katika mahojiano na jarida la National kwamba Donald Trump na Marco Rubio, Waziri wa Mambo ya Nje wa Marekani, hawaungi mkono mchakato wowote wa kubadilisha mfumo wa utawala nchini Iran, bali wanatafuta kufikia suluhisho za kikanda.

Akikiri majaribio ya Marekani ya kuingilia kati nchini Iran, alisema Washington ilijaribu kubadilisha mfumo wa utawala nchini Iran mara mbili lakini haikufanikiwa. Barrack alisema masuala haya yanapaswa kuachwa kwa nchi za kanda, na hatua kama hiyo ni ya busara zaidi.

Barrack alidai kuwa serikali ya Marekani ina nia ya kufikia makubaliano na Tehran. Wakati huo huo, aliweka sharti la awali kwa makubaliano na Iran, akisema kwamba Tehran inapaswa kuonyesha uzito na kuacha kusaidia vikosi vyake vya kikanda.

Kuhusu Syria, alisema Marekani inaona fursa halisi ya makubaliano kati ya Damascus na utawala wa Kizayuni juu ya mipaka na maeneo salama, na kisha kuelekea kwenye kurekebisha uhusiano.

Barrack aliongeza kuwa uzoefu wa Iraq ni mmoja wa uzoefu wa Marekani uliofeli na haupaswi kurudiwa. Uingiliaji kati katika nchi hiyo uliisha kwa mauaji ya mamia ya maelfu ya watu na kuondoka Iraq. Washington ilitekeleza mfumo wa shirikisho nchini Iraq: serikali kuu huko Baghdad na utawala wa Kikurdi katika eneo lenye mafuta mengi. Vitendo hivi vilisababisha kugawanyika, kama ilivyotokea katika Yugoslavia ya zamani. Marekani ilitumia dola trilioni tatu na ilihusika katika kipindi cha kihistoria cha janga kwa miaka 20 lakini bila mafanikio.

Alisema kuwa Iran, baada ya maendeleo yaliyotokea katika kanda, inaonyesha msimamo mkali kuhusu Iraq, pamoja na Hezbollah, Hamas na Yemen.