Fidan: Tunataka Kusitisha Mapigano nchini Ukraine na Gaza

Kulingana na shirika la habari la Abna likinukuu shirika la habari la Anadolu, Waziri wa Mambo ya Nje wa Uturuki, Hakan Fidan, leo Jumamosi, alitangaza katika Mkutano wa Doha: Uturuki iko tayari kuchukua jukumu lake katika juhudi za amani kwa Gaza. Tuko tayari kusaidia juhudi za amani zinazoendelea sasa.

Waziri wa Mambo ya Nje wa Uturuki, akizungumzia changamoto nyingi katika eneo la Eurasia, alibainisha: Juhudi zinafanywa kurekebisha hali nchini Ukraine, Gaza na Syria. Ankara inataka kusitishwa kwa mapigano nchini Ukraine na Gaza.

Akijibu swali kuhusu uwezekano wa kutuma vikosi Gaza, aliongeza: Uturuki iko tayari kutekeleza jukumu lake. Tuko tayari kuunga mkono juhudi za amani zinazoendelea sasa, na bila shaka, kila mtu anaunga mkono mchakato huu.

Akizungumzia mijadala inayoendelea kuhusu "Kikosi cha Kimataifa cha Uthabiti," Fidan alisema: Jinsi ya utekelezaji, dhamira maalum, na mfumo wa sheria bado unachunguzwa. Ni lazima mtu awe mkweli kuhusu dhamira ya kikosi hiki na kuzingatia mambo magumu; kwa sababu kuna hali halisi maalum uwanjani.

Kuhusu vita vya Urusi na Ukraine, Fidan pia alisema: Ulaya inaonekana kuhitaji suluhisho za ubunifu zaidi na rahisi zaidi bila uwepo wa Marekani. Kwa maoni yangu, njia pekee ya kweli ya kumaliza vita hivi ni kuongoza pande zote kwenye mazungumzo ya amani na, ikibidi, chini ya shinikizo. Bila shaka, mazungumzo yanaendelea sasa.