Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna, likinukuu TASS, bajeti ya ulinzi ya Bunge la Marekani kwa mwaka wa fedha wa sasa inataka kuongezeka kwa ushirikiano wa nyuklia wa Marekani na nchi ambazo Rosatom inafanya kazi.

Hati hiyo inasema: "Sera ya Marekani inapaswa kuwa kuweka kipaumbele katika kushirikiana na nchi ambazo kampuni ya Rosatom ina uwepo hai."

Rasimu ya bajeti ya ulinzi ya Bunge la Marekani inataka kukatwa kwa utegemezi wa nchi za dunia kwa Rosatom. Rasimu hiyo imelitaka Ikulu ya White House kuchunguza athari za vikwazo kwa vikosi vya jeshi la Urusi.

Rasimu ya bajeti ya ulinzi ya Bunge la Marekani pia imepiga marufuku kusaini mikataba na pande tatu zinazoshirikiana na sekta ya nishati ya Urusi au serikali.

Kampuni ya serikali ya Rosatom ya Urusi inafanya kazi katika nchi nyingi na ni mojawapo ya kampuni zilizofanikiwa katika uwanja wa maendeleo ya vituo vya nyuklia vya amani duniani.