Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna, gazeti la India "The Hindu" liliandika katika ripoti yake: "Miaka 25 imepita tangu mpango wa ushirikiano wa kimkakati kati ya India na Urusi, na ziara ya Rais wa Urusi, Vladimir Putin, wiki iliyopita huko New Delhi ilikuwa hatua muhimu katika historia ya mahusiano ya pande zote mbili."

Chombo hiki cha habari cha India, kuhusu umuhimu wa ziara ya Putin huko New Delhi (Delhi), kiliandika: "Ziara hii ilifanyika wakati ambapo Magharibi ilikuwa ikijaribu kuitenga Moscow na Rais wa Urusi mwenyewe."

"The Hindu" liliandika: "Serikali ya Waziri Mkuu wa India, Narendra Modi, kwa kumkaribisha Putin huko New Delhi, ilituma ujumbe kwa Moscow na miji mikuu ya Magharibi kwamba India, wakati inafuata mchakato wa amani wa Ukraine, inataka mahusiano yenye usawa na Urusi."

Kikirejelea ramani ya barabara ya kuongeza ushirikiano wa kiuchumi kati ya Urusi na India iliyozinduliwa wakati wa ziara ya Modi huko Moscow mwaka 2024, chombo hicho cha habari cha India kiliandika: "India inataka kuongeza ushirikiano wa kiuchumi na Urusi."

Ramani ya barabara ya ushirikiano wa kiuchumi kati ya Urusi na India inasisitiza kuongezeka kwa biashara, maendeleo ya njia za baharini na kuimarisha mifumo ya malipo kwa sarafu ya kitaifa ili kukwepa vikwazo vya Magharibi.

"The Hindu," ikibainisha kuwa suala la kuongeza uagizaji wa mafuta kutoka Urusi au kusaini makubaliano katika maeneo nyeti kama vile sekta ya ulinzi, nyuklia, na anga halikuibuliwa, liliandika: "New Delhi inazingatia masuala ya Magharibi katika mahusiano yake na Urusi na inajitahidi kudumisha usawa kati ya ushirikiano na Urusi na wakati huo huo, mahusiano ya kimkakati na Marekani na Umoja wa Ulaya."