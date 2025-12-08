Marekani inaweka msingi wa kuingilia kati mchakato wa kuunda serikali ya Iraq

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna, likinukuu Al-Maluma, Ibrahim Al-Sarraj, mchambuzi wa masuala ya kisiasa wa Iraq, alisisitiza kwamba kauli za Mark Savaya, mjumbe wa Trump nchini humo, kuhusu kuingilia kati masuala ya ndani ya Iraq hazina athari.

Aliongeza: "Vyombo vya habari vinataja kuingilia kati kwa mjumbe wa Trump katika mchakato wa kuunda serikali ya Iraq, lakini lazima tuseme kwamba kauli hizi hazina thamani."

Al-Sarraj alisema: "Matokeo ya uchaguzi yako wazi. Baadhi ya mikondo inajaribu kutoa umuhimu mkubwa zaidi kwa kauli za mjumbe wa Trump. Inawezekana kwamba hatua hizi zinafanywa kwa lengo la kuweka msingi wa kuingilia kati kwa Marekani katika mchakato wa kuunda serikali."

Hapo awali, Sabah Al-Anbari, mwanachama wa Muungano wa Utawala wa Sheria wa Iraq, alibainisha kwamba serikali ya Marekani, kupitia Mark Savaya, mjumbe wa Trump, inatafuta kutimiza masilahi yake ya kiuchumi na kutekeleza matakwa yake nchini humo.