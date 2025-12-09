Ayatollah Nouri Hamedani: Hakuna Mbinu Yenye Ufanisi Zaidi ya Tablighi ya Kienyeji (Ya Kawaida) / Umuhimu wa Kumfahamu Mhusika Unayemhubiria

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Ahlul-Bayt (a.s) -ABNA- Ayatollah Nouri Hamedani alitoa ujumbe maalumu kwa hafla ya kufunga Jukwaa la Ubunifu katika Tablighi (Jannat Innovation Festival).

Ujumbe Wake Kamili

Bismillāhir-Raḥmānir-Raḥīm

Sifa njema zote ni za Mwenyezi Mungu Mola wa walimwengu, na rehema na amani zimshukie Bwana wetu na Mtume wetu Muhammad Mustafa (s.a.w.w) na Ahlul-Bayt wake watoharifu, hususan Imam Mahdi (a.t.f.s). Laana ya Mungu iwe juu ya maadui zao mpaka Siku ya Kiyama.

Akiwanukuu wafanyaji tablighi kama Qur’ani inavyosema:



﴿الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا﴾

Ayatollah alisema:

1. Tablighi ndilo jukumu kuu la wanafunzi wa Hawza

Alisema kuwa moja ya majukumu muhimu zaidi ya Hawza ni tablighi, na kwamba jukumu hili haliondoki kwa mwanafunzi tangu siku ya kwanza ya kuingia Hawza hadi mwisho wa safari yake ya elimu.

2. Msisitizo juu ya Tablighi ya Kitamaduni (Uso kwa Uso)

Alibainisha kuwa:

a) Pamoja na manufaa ya mbinu mpya za tablighi,

b) Lakini hakuna mbinu yenye nguvu na athari ya kudumu kama tablighi ya ana kwa ana—mimbari.

Aliongeza kuwa kupungua kwa tablighi ya kitamaduni ndiyo chanzo cha kupoteza athari pana ya tablighi ya mtandaoni; jambo ambalo linapaswa kufanyiwa uchambuzi na wataalamu.

3. Tablighi ni Sanaa na ni Kazi Ngumu Zaidi

Ayatollah alisema:

a) Watu wengi hudhani tablighi ni kazi rahisi,

b) Ilhali kwa hakika, ni kazi ngumu zaidi na yenye gharama kubwa ya juhudi.

Muballigh mwenye athari anatakiwa kuwa:

a) Na ujuzi wa juu katika elimu mbalimbali, hususan Lugha ya Kiarabu na Kiajemi,

b) Amesafishwa kimaadili na aliye na ufahamu wa wakati alio nao (mu‘assir wa zamani).

Pia ni lazima:

a) Awe mzuri katika kumfahamu mhusika anayemuhubiria (Marifat al-mukhatab),

b) Atumie vyanzo sahihi na vya kuaminika,

c) Aepuke hadithi za uongo, maneno yasiyo na dalili, na taarifa zisizo na msingi,

d) Asipoteze muda wa watu kwa masimulizi hafifu,

e) Asiseme jambo lolote linalokiuka nafasi tukufu ya Ahlul-Bayt, hata kama limeripotiwa sehemu fulani.

Aidha, muballigh anatakiwa kufuatilia mashaka na maswali ya jamii, na kuyajibu kwa hoja zilizo wazi na zenye ushahidi.

4. Kutoacha Masuala ya Kisasa na Maendeleo ya Jamii

Alisema kwamba:

a) Kuwa wa kitamaduni hakumaanishi kuacha masuala ya kisasa,

b) Muballigh lazima aguse mambo ya kijamii, kisiasa, kiutamaduni na kiuchumi kwa uwazi na ufasaha.

5. Umuhimu wa Kuwa na Kituo Kimoja cha Usimamizi wa Tablighi

Alikosoa hali iliyopo ambapo taasisi nyingi zinajihusisha na tablighi bila uratibu, jambo ambalo alilitaja kuwa ni upungufu na tatizo.

Akasema ni lazima kuwe na kituo kimoja maalumu kinachosimamia tablighi kwa utaalamu.

6. Taaluma Maalumu Ndani ya Tablighi

Ayatollah alisisitiza umuhimu wa kutengeneza taaluma maalumu za tablighi kama:

i) Muballigh wa mitandao ya kijamii,

ii) Muballigh anayefanya kazi kwa kutumia akili bandia (AI),

iii) Ubunifu wa katuni na filamu za elimu,

iv) Tablighi kwa watoto na vijana.

Alisema Hawza ya Qom na Ofisi ya Tablighi ya Hawza wameanza baadhi ya hatua, na hiyo inafurahisha.

7. Mwisho wa Ujumbe

Alisisitiza kuimarishwa kwa:

Uungaji mkono wa miradi ya tablighi,

Kukuza hadhi ya tablighi katika Hawza,

Kugundua na kuhamasisha vipaji vya mabalighi.

Na akatoa shukrani kwa waandaaji wa Jukwaa la Ubunifu katika Tablighi.

Tarehe: 8 /12/ 2025

Hussein Nouri Hamedani