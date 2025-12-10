Kama ilivyoripotiwa na Shirika la Habari la Abna, likinukuu Russia Al-Youm, Waziri wa Mambo ya Nje wa Urusi, Sergey Lavrov, alitangaza kwamba nchi yake itajibu uwekaji wa vikosi vya kigeni nchini Ukraine au kunyang’anywa mali zake.

Aliongeza: "Urusi iko tayari kujibu hatua yoyote kati ya hizo. Trump hana haraka ya kuondoa vikwazo dhidi ya Urusi, bali kinyume chake, anavizidisha."

Lavrov aliendelea: "Urusi na Marekani zinakubaliana juu ya ulazima wa kuendelea kuendeleza mchakato wa amani nchini Ukraine. Umoja wa Ulaya uko katika upofu wa kisiasa na unajidanganya wenyewe kwamba wanaweza kuishinda Urusi."

Alisema: "Kuundwa kwa ulimwengu wa pande nyingi ni mchakato wa kihistoria na wa lazima. Ulaya inatumia njia yoyote kuzuia njia ya amani nchini Ukraine. Subira ya Marekani kuelekea misimamo ya nchi hizi pia inakaribia kuisha."

Lavrov pia aligusia uingizwaji wa dola na sarafu zingine na kusema: "Hatukuacha dola, lakini tulilazimishwa kufanya hivyo kwa sababu dola imekuwa silaha mikononi mwa Marekani."