Kama ilivyoripotiwa na Shirika la Habari la Abna, chanzo kimoja cha ngazi za juu cha Marekani, katika mahojiano na gazeti la The Washington Post, kilisisitiza kwamba timu ya Rais wa Marekani Donald Trump inamwona Volodymyr Zelenskyy kama mchekeshaji ambaye hafai kushika wadhifa wa urais wa nchi.

Aliongeza: "Uzoefu wa kisiasa wa Zelenskyy unajumuisha tu kuigiza nafasi ya rais katika tamthilia ya televisheni."

Chanzo hicho kilisema: "Ujuzi wa lugha ya Kiingereza wa Zelenskyy pia ni mdogo."

Kabla ya hapo, Trump alikuwa amekosoa mara kwa mara utendaji wa Zelenskyy katika vita vya Ukraine na kuitaka idhini yake kwa mpango wake wa kumaliza vita hivyo.