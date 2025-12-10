Marekani Yaweka Masharti kwa Uturuki Kupewa Ndege za Kivita za F-35

Kulingana na Shirika la Habari la Abna, likinukuu Reuters, Tom Barrack, Balozi wa Washington mjini Ankara, aliandika katika ujumbe kwenye mtandao wa "X" kwamba: "Kulingana na sheria za Marekani, ili Uturuki irudi kwenye programu ya F-35, haipaswi kuwa na mfumo wa S-400 wala kuutumia."

Aliongeza: "Uhusiano chanya kati ya Rais wa Marekani Donald Trump na Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdoğan umeunda mazingira mapya ya ushirikiano ambayo yamepelekea mazungumzo yenye matunda zaidi katika karibu muongo mmoja uliopita."

Mwanadiplomasia huyo wa Marekani alisema: "Mazungumzo yana matumaini na yanaweza kukidhi mahitaji ya usalama ya nchi zote mbili."

Balozi wa Marekani nchini Uturuki alitangaza kwamba Washington na Ankara wanafanya mazungumzo "yenye matunda" kuhusu uwezekano wa kuuzwa ndege za kivita za kisasa za F-35 kwa Uturuki; ndege ambazo bado hazijawasilishwa kwa Ankara kutokana na ununuzi wa mfumo wa ulinzi wa makombora wa S-400 kutoka Urusi.

Marekani, wakati wa muhula wa kwanza wa urais wa Trump, ilizuia Uturuki kupokea F-35 baada ya kununua mfumo wa makombora wa S-400 kutoka Urusi. Maafisa wa Marekani walikuwa na wasiwasi kwamba matumizi ya Uturuki ya mfumo huo yangeweza kutoa taarifa nyeti kuhusu ndege za kivita za F-35 kwa Urusi.

Israel, mmiliki pekee wa F-35 katika Mashariki ya Kati, imeelezea wasiwasi wake kuhusu uuzaji wa ndege hizi za kivita kwa Uturuki na nchi jirani, kwa sababu inataka kudumisha "ubora wake wa kijeshi" katika eneo hilo. Hata hivyo, uamuzi wa hivi karibuni wa Trump wa kuuza F-35 kwa Saudi Arabia umesababisha wasiwasi huko Tel Aviv.

Ankara inajaribu kuimarisha ubora wake wa angani kwa kununua ndege za kivita za Eurofighter Typhoon na pia kufanya mazungumzo na Marekani kuhusu F-35. Uturuki inakaribia kukamilisha makubaliano ya ununuzi wa Typhoon na Uingereza na baadhi ya nchi za Ulaya, lakini bado inanyimwa upatikanaji wa F-35.