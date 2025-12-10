Honduras Katika Hali ya Machafuko ya Kisiasa na Maandamano ya Mitaani

Kama ilivyoripotiwa na Shirika la Habari la Abna, Reuters ilichapisha ripoti, ikirejelea malalamiko ya Rais wa Honduras, Xiomara Castro, kuhusu kutokea kwa "mapinduzi ya uchaguzi" nchini humo, na kuandika: Mamia ya waandamanaji walikusanyika katika barabara za mji mkuu wakitaka uwazi katika kutangazwa kwa matokeo.

Rais wa Honduras alisema: "Tunashuhudia mchakato unaoambatana na vitisho, shinikizo, ujanja wa mfumo wa upokeaji kura, na kupotosha matakwa ya watu."

Pia alikosoa uungwaji mkono wa Trump kwa mgombea wa Chama cha Kitaifa, Nasry Asfura, na kuongeza: "Vitendo hivi ni mapinduzi ya uchaguzi, na tutayaweka wazi."

Kufuatia wito wa Rais wa zamani na Kiongozi wa Chama cha Liberal, Manuel Zelaya, wafuasi wapatao 500 wa Chama cha Libre walikusanyika Tegucigalpa, na sehemu ya maandamano hayo ilihusisha kuchoma matairi ya magari.

Reuters iliandika: Uchaguzi wa Honduras umeambatana na usumbufu wa kiufundi, madai yasiyo na msingi ya udanganyifu, na kuingilia kati kwa Rais wa Marekani Donald Trump. Trump alikuwa ametishia kwamba misaada kwa Honduras itapunguzwa iwapo mgombea anayemuunga mkono atashindwa.

Kulingana na ripoti ya Tume ya Taifa ya Uchaguzi, Asfura anaongoza kwa tofauti ya asilimia moja au karibu kura 40,000, lakini 14.5% ya karatasi za kuhesabia kura zina utofauti na zitakaguliwa kwa uangalifu maalum.

Mgogoro huu umeongeza wasiwasi juu ya kuyumba kwa kisiasa nchini Honduras na athari za shinikizo la nje kwenye mchakato wa kidemokrasia.