Trump Aahidi Tena Kumaliza Vita Kati ya Thailand na Cambodia!

Kulingana na Shirika la Habari la Abna, likinukuu The Guardian, makubaliano ya kusitisha mapigano, ambayo yalikuwa fahari ya Rais wa Marekani Donald Trump, hayakudumu zaidi ya miezi miwili, na alitangaza kwamba atapiga simu ili kukomesha migogoro ya mipaka kati ya Thailand na Cambodia.

Kwenye mkutano wa kampeni huko Pennsylvania, Trump alidai: "Katika miezi 10 iliyopita, nilimaliza vita nane!"

Aliongeza: "Leo, mivutano kwenye mpaka wa Cambodia na Thailand imeanza tena, na nitalazimika kupiga simu kusimamisha vita kati ya nchi hizi mbili zenye nguvu!"

Migogoro ya mipaka kati ya Thailand na Cambodia imesababisha zaidi ya watu 500,000 kuyahama makazi yao katika nchi zote mbili. Pande zote mbili zinatuhumiana kwa kukiuka makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyosainiwa mnamo Julai kwa upatanishi wa Trump.

Mivutano ilianza baada ya askari wa Thailand kujeruhiwa na bomu la ardhini lililotegwa na jeshi la Cambodia mwezi Novemba. Baada ya tukio hili, Thailand ilitangaza kwamba makubaliano ya kusitisha mapigano yamekwisha.

Kufikia Jumanne usiku, Wizara ya Ulinzi ya Cambodia iliripoti vifo vya watu 9 na majeraha ya wengine 20 katika mapigano hayo, na viongozi wa Thailand waliripoti vifo vya askari wanne na majeraha ya watu 68.

Kuanza tena kwa migogoro kati ya Thailand na Cambodia kunakuja wakati ambapo Rais wa Marekani Donald Trump hapo awali alidai kwamba ameweza kumaliza vita nane, ikiwemo vita kati ya nchi hizi mbili.

Kuanza tena kwa migogoro kati ya Thailand na Cambodia kunaonyesha udhaifu wa madai ya Trump kuhusu kuleta amani duniani kwa kutumia zana ya nguvu.