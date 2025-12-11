Pezeshkian na Putin kukutana nchini Turkmenistan

Kulingana na shirika la habari la Abna, shirika la habari la Sputnik liliripoti kwenye chaneli yake ya Telegram kuhusu mkutano kati ya marais wa Iran na Urusi nchini Turkmenistan.

Kwa mujibu wa shirika hilo la habari, Rais wa Urusi Vladimir Putin atasafiri kwenda Ashgabat mnamo Desemba 11 na 12 kushiriki katika mkutano wa kilele unaoadhimisha Mwaka wa Kimataifa wa Amani na Imani, Siku ya Kimataifa ya Kutoegemea Upande Wowote, na kumbukumbu ya miaka 30 ya kutokuwepo kwa Turkmenistan kwa kudumu.

Mkutano kati ya Rais wa Urusi na Rais wa Iran, Masoud Pezeshkian, pia umepangwa kufanyika Ashgabat.