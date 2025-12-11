Baraza la Wawakilishi la Marekani Lafuta Vikwazo vya Sheria ya Caesar dhidi ya Syria

Kulingana na shirika la habari la Abna, likinukuu Reuters, Baraza la Wawakilishi la Marekani limepitisisha mswada mkuu wa bajeti ya ulinzi kwa mwaka wa fedha wa 2026 wenye thamani ya karibu dola bilioni 900. Mpango huu, katika sehemu inayohusu Syria, pia unajumuisha kufutwa kwa vikwazo vya "Sheria ya Caesar."

Kulingana na ripoti, mswada huu unajumuisha kifurushi kikubwa cha kanuni zinazohusiana na Syria, Ukraine, Asia na Pasifiki, Ulaya, Iraq, na vile vile programu zinazojulikana kama kupambana na dawa za kulevya. Katika sehemu ya Syria, vikwazo ambavyo hapo awali vilitumika chini ya Sheria ya Caesar dhidi ya serikali ya Bashar al-Assad vimefutwa.

Katika mpango huu, kwa upande wa Ukraine, dola milioni 400 za msaada wa kiusalama zimetengwa kila mwaka kwa miaka ya 2026 na 2027.

Kwa eneo la Asia na Pasifiki, ufadhili kamili wa ushirikiano wa kiusalama na Taiwan kwa kiasi cha dola bilioni 1, uundaji wa mpango wa pamoja wa drone kati ya Pentagon na Taipei, pamoja na kudumisha wanajeshi 28,500 wa Marekani nchini Korea Kusini, vimejumuishwa.

Mswada huo pia unakataza kupunguzwa kwa idadi ya wanajeshi wa Marekani huko Ulaya hadi chini ya 76,000 kwa kipindi kinachozidi siku 45.

Kati ya masharti mengine, ni kufuta idhini ya kutumia nguvu za kijeshi zinazohusiana na vita vya 1991 na 2002 nchini Iraq.

Pia, dola bilioni 1 zimetengwa katika mpango huu kwa operesheni zinazodaiwa za kupambana na usafirishaji haramu wa dawa za kulevya, pamoja na shughuli za baharini.

Baada ya kupitishwa kwa mswada huu katika Baraza la Wawakilishi, mswada huo unapaswa kupitiwa na kupitishwa na Seneti na kisha kutumwa kwa Rais kwa saini ya mwisho.