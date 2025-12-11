Venezuela Yaita Ukamataji wa Tanki la Mafuta na Marekani Kuwa ni Uharamia

Kulingana na shirika la habari la Abna, likinukuu mtandao wa Al Masirah, Wizara ya Mambo ya Nje ya Venezuela ililaani hatua ya hivi karibuni ya Marekani ya kukamata tanki la mafuta katika maji ya Bahari ya Caribbean na kuelezea kama uharamia.

Wizara hiyo iliitaka jamii ya kimataifa kupinga tabia hii ya Marekani kama njia ya kutumia shinikizo.

Katika muktadha huo, Delcy Rodríguez, Makamu wa Rais wa Venezuela, alitangaza kwamba "leo, barakoa zimeanguka, ukweli umefichuliwa, na lengo halisi la Marekani liko wazi, ambalo ni kunyakua mafuta ya Venezuela."

Alisisitiza kwamba Washington inatafuta "wizi haramu wa mafuta ya Venezuela bila kulipa gharama yoyote."

Makamu wa Rais wa Venezuela, akisema kwamba kitendo hiki ni ukiukaji wazi wa sheria za kimataifa unaosababisha jukumu la kisheria, alisisitiza: "Nchi yake itawasiliana na taasisi na vikao vyote vya kimataifa kufichua wizi huu wa wazi wa Marekani."

Rodríguez aliongeza kuwa Venezuela itachukua hatua kwa "umoja wa kitaifa" kutetea rasilimali na mali zake.

Mwishowe, alisisitiza: "Kutetea mali zetu ni haki ya uhuru, na Venezuela itashinda, bila kujali changamoto yoyote."

Shirika la habari la Bloomberg liliripoti Jumatano usiku kwamba vikosi vya Marekani vimekamatwa tanki la mafuta kwa kisingizio kwamba lilikuwa chini ya vikwazo.

Baadaye, Rais wa Marekani, Donald Trump, alithibitisha kitendo hicho na kusema kwamba Washington hivi karibuni itachapisha picha za kukamatwa kwa tanki hilo.