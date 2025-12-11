Cuba: Kitendo cha Marekani ni Uharamia dhidi ya Venezuela

Kulingana na shirika la habari la Abna, likinukuu Al Mayadeen, Waziri wa Mambo ya Nje wa Cuba, Bruno Rodríguez, alisisitiza: "Tunalaani kitendo kiovu cha uharamia na kunyakua meli iliyobeba mafuta ya Venezuela."

Aliongeza: "Hatua za Serikali ya Marekani zinazoongeza mvutano dhidi ya Venezuela zinapaswa kulaaniwa. Uharamia wa Marekani unapingana na sheria za biashara huru na harakati huru za meli na inachukuliwa kuwa ukiukaji wazi wa sheria za kimataifa."

Wizara ya Mambo ya Nje ya Venezuela pia ililaani hatua ya hivi karibuni ya Marekani ya kukamata tanki la mafuta katika maji ya Bahari ya Caribbean na kukielezea kama uharamia.

Wizara hiyo iliitaka jamii ya kimataifa kupinga tabia hii ya Marekani kama njia ya kutumia shinikizo.

Shirika la habari la Bloomberg lilitangaza Jumatano usiku kwamba vikosi vya Marekani vimekamatwa tanki la mafuta kwa kisingizio kwamba lilikuwa chini ya vikwazo.