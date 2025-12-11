Maduro: Tuko Tayari Kutetea Nchi; Ni Wakati wa Vita

Kulingana na shirika la habari la Abna, likinukuu Russia Today, Rais wa Venezuela, Nicolás Maduro, alisisitiza wakati akizungumza na wafuasi wake huko Caracas kwamba nchi hiyo iko tayari kuvunja meno ya "himaya ya Amerika Kaskazini" ikiwa ni lazima.

Aliongeza kuwa chama tawala nchini Venezuela ndicho nguvu pekee inayoweza kuhakikisha amani na utulivu nchini humo.

Matamshi haya ya Maduro yalikuja wakati huo huo na kitendo haramu cha Marekani cha kukamata tanki la mafuta karibu na pwani ya Venezuela.

Katika hotuba nyingine, Maduro alisema: "Hatua ya sasa si hatua ya shaka na hofu, bali ni wakati wa ujasiri na vita." Pia alisisitiza jukumu la wakazi wa vijijini na harakati za watu katika kukabiliana na shinikizo za nje, na kusema kuwa watachukua silaha kutetea nchi dhidi ya himaya yoyote yenye uchokozi.