Zelenskyy: Tunakamilisha Hati ya Vifungu 20 Kuhusu Mwisho wa Vita

Kulingana na shirika la habari la Abna, likinukuu Al Jazeera, Rais wa Ukraine, Volodymyr Zelenskyy, alitangaza leo Jumatano: "Mazungumzo kati ya Marekani na Ukraine juu ya mpango wa amani, ujenzi upya, na maendeleo ya kiuchumi baada ya vita yatafanyika leo."

Rais wa Ukraine aliendelea: "Tunakamilisha vifungu 20 vya hati ya msingi ambayo inaweza kufafanua vigezo vya kumaliza vita. Tunatarajia kuwasilisha hati hii kwa Marekani hivi karibuni baada ya ushirikiano wa pamoja na timu ya Rais Trump na washirika wetu wa Ulaya."

Volodymyr Zelenskyy aliongeza: "Wiki hii inaweza kuwa na habari njema kwetu sote na kumaliza umwagikaji damu."