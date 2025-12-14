Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, likinukuu Sputnik, Wizara ya Ulinzi ya Urusi ilitangaza kwamba mji wa Varvarovka katika eneo la Zaporizhzhia umeachiliwa huru na vikosi vya jeshi la Urusi.

Taarifa ya Wizara ya Ulinzi ya Urusi inaripoti vifo vya wanajeshi 1450 wa Ukraine katika medani za vita katika saa 24 zilizopita.

Wizara ya Ulinzi ya Urusi pia ilitangaza kwamba katika kipindi hicho, ndege zisizo na rubani (droni) 290 za Ukraine zilitunguliwa.

Taarifa ya Wizara ya Ulinzi ya Urusi inaripoti maendeleo ya vikosi vya Urusi ndani kabisa ya ngome za adui.