Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, likinukuu Al Jazeera, Makao Makuu ya Jeshi la Ukraine yalidai kwamba yamefanya mashambulizi sahihi ya kijeshi kwenye kina cha ardhi ya Urusi.

Idara ya ujasusi ya Ukraine pia ilidai: "Tulilenga mifumo ya rada ya Urusi katika rasi ya Crimea."

Maendeleo haya ya uwanjani na madai ya Ukraine yanatolewa wakati ambapo Rais wa nchi hiyo, Volodymyr Zelenskyy, katika maoni yake ya hivi karibuni kuhusu vita vya Ukraine, alisema: "Ni dhamana za kuaminika tu ndizo zitaleta amani."

Aidha, alisisitiza kwamba kutoa dhamana za usalama badala ya Ukraine kujiondoa katika uanachama wa "NATO" kunachukuliwa kuwa "suluhisho la kati."