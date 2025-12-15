Ibrahim Al-Mousawi Ametajwa Kuwa Mkuu wa Mawasiliano ya Vyombo vya Habari wa Hezbollah Lebanon

Kulingana na shirika la habari la Abna, gazeti la Al-Akhbar, ambalo ni chombo cha habari kilicho karibu na Hezbollah ya Lebanon, lilitangaza kwamba, katika mfumo wa kufanya mabadiliko katika muundo wa shirika wa Hezbollah baada ya vita vya hivi karibuni, Baraza la Uongozi la Hezbollah, ambalo ni mamlaka ya juu kabisa katika kufanya maamuzi ya chama, liliidhinisha azimio la kuunda idara mpya kwa ajili ya kusimamia masuala ya vyombo vya habari ndani ya Hezbollah.

Kulingana na azimio hili, ambalo liliwafikia maafisa husika siku chache zilizopita, ujumbe utaundwa ukiongozwa na Ibrahim Al-Mousawi, Mbunge wa Lebanon. Wajumbe wake watajumuisha wawakilishi kutoka taasisi zote za vyombo vya habari vya Hezbollah, ikiwemo redio, televisheni, vyombo vya habari vya kielektroniki, na kitengo cha mahusiano ya umma cha Hezbollah.

Kulingana na habari zilizopo, idara hiyo inasimamiwa moja kwa moja na Sheikh Naim Qassem, Naibu Katibu Mkuu wa Hezbollah, na mchakato huu utaendelea hadi uamuzi unaofuata utolewe kuhusu kubaki kwake katika mfumo huu au kubadilishwa kuwa Baraza Kuu jipya.

Uamuzi mwingine wa Baraza la Uongozi la Hezbollah ulikuwa kutoa mamlaka makubwa kwa ujumbe huu kwa ajili ya kuunda upya na kurahisisha taasisi za vyombo vya habari na kuandaa mkakati mpya wa ushirikiano wa vyombo vya habari ndani na nje ya nchi. Kulingana na azimio hili, maafisa wa taasisi za vyombo vya habari lazima wawe na utaalamu katika uwanja huo huo, na uchaguzi wa viongozi kutoka sekta zingine katika eneo hili unapaswa kuepukwa.