Kulingana na shirika la habari la Abna, Abdul Bari Atwan, mchambuzi wa masuala ya kimkakati wa kanda hiyo, katika makala yake katika gazeti la Rai al-Youm, alichambua vipimo vya shambulio dhidi ya Wayahudi katika jiji la Sydney, Australia, na kuandika kwamba shambulio la umwagaji damu lililotokea mahali palipokuwa na zaidi ya watu elfu mbili kwenye sherehe ya Kiyahudi ya Hanukkah, na kusababisha vifo vya watu 12 na kujeruhiwa kwa wengine, linaweza kuwa hatua iliyopangwa na utawala wa Kizayuni ili kuendeleza mkakati mpya unaolenga kuimarisha sura ya "mwathirika" kwa utawala huo na kufufua mwelekeo wa "kupambana na chuki dhidi ya Wayahudi" duniani, ambao umefutwa kabisa kutokana na mauaji ya kimbari katika Ukanda wa Gaza.

Anaongeza kuwa mpinzani mkubwa zaidi wa mchakato wa chuki dhidi ya Wayahudi ni harakati ya Uzayuni, na Benjamin Netanyahu, Waziri Mkuu wa utawala wa Kizayuni, ndiye ishara yake maarufu zaidi, ambaye mikono yake imechafuka kwa damu ya zaidi ya raia 70,000 wa Palestina, wakiwemo watoto 40,000, ambaye amewahamisha Wapalestina milioni mbili na nusu baada ya kuharibu zaidi ya asilimia 95 ya nyumba zao, na amewaacha wengi wao kufa kwa njaa kwa kukata misaada na kubadilisha vituo vya kusambaza chakula kuwa maeneo ya kuvizia kwa ajili ya kuwaua.

Netanyahu alifichua uwezekano wa jukumu lake la kutiliwa shaka katika shambulio hilo alipomtuhumu Waziri Mkuu wa Australia na serikali yake kwa kuchochea chuki dhidi ya Wayahudi, kuendeleza mchakato wa kutambua serikali ya Palestina, na kuunga mkono suluhisho la serikali mbili, na akawajibisha serikali ya Australia kwa shambulio hilo. Amesahau kwamba jeshi lake liliua zaidi ya wagonjwa 500, waliojeruhiwa, madaktari, wauguzi na watoto wachanga njiti katika Hospitali ya Al-Maamadani huko Ukanda wa Gaza kwa chini ya dakika 5, na katika matukio mengi zaidi ya Walibnan 5000 kwa dakika chache katika uhalifu wa beji au shambulio dhidi ya Dahiyeh huko Beirut, Bekaa na Kusini mwa Lebanon.

Atwan alisisitiza kuwa katika miongo iliyopita pia harakati ya Uzayuni ilishirikiana na Unazi katika mauaji ya Wayahudi na ililipua sinema na vitongoji vya Wayahudi nchini Misri na Iraq ili kuwatisha na kuwalazimisha kuhama kuelekea Palestina inayokaliwa. Kwa sababu hiyo, hatupaswi kushangazwa na jukumu lao linalowezekana katika kutekeleza operesheni ya shambulio kwenye sherehe za Wayahudi huko Sydney au miji mikuu mingine ya Magharibi ili kuwatuhumu Waislamu.

Aliendelea kusema kuwa pigo baya zaidi kwa mradi wa kibaguzi wa Kizayuni lilitolewa na viongozi wa sasa wa utawala wa Kizayuni, na idadi kubwa ya ulimwengu imeondokana na matangazo ya uwongo na propaganda za Wazayuni na wameunga mkono waathirika wa mauaji ya halaiki na mauaji ya kimbari ya utawala wa Kizayuni huko Ukanda wa Gaza. Hata mamilioni ya wafuasi wa dini ya Kiyahudi wametangaza chuki yao dhidi ya mradi wa Kizayuni na mauaji yake, na kusema kuwa mradi huu umekuwa tishio la kuwepo na hatari kwao, na umehatarisha kuishi kwao pamoja kwa amani na usalama katika jamii wanazoishi.