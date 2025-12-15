Kulingana na shirika la habari la Abna, mtandao wa Al Jazeera uliandika katika ripoti: Wakati mamlaka ya Australia ilipochukulia shambulio la silaha la jana dhidi ya sherehe ya Kiyahudi inayojulikana kama Hanukkah huko Sydney kama uhalifu ambao lazima uchunguzwe, maafisa wa Kizayuni haraka walijaribu kuunganisha shambulio hili na madai yao ya kawaida ya uwongo kuhusu chuki dhidi ya Wayahudi na hata kutambua Dola la Palestina.

Ratib Junaid, Mwenyekiti wa Muungano wa Mabaraza ya Kiislamu ya Australia, anaamini kwamba shambulio hili linapaswa kuchunguzwa bila malengo ya kisiasa. Shambulio lolote dhidi ya raia halikubaliki, na suala hili limekataliwa sana ndani ya Australia, lakini mstari ambao baraza la mawaziri la utawala wa Kizayuni limechukua katika kukabiliana na shambulio hili unafuatwa ndani ya mfumo wa sera za kawaida za utawala huu za kuunganisha tukio lolote na chuki dhidi ya Wayahudi.

Muhannad Mustafa, mtaalamu wa masuala ya Israeli, pia alisema kuwa Netanyahu anatafuta kutumia vibaya shambulio hili kisiasa na anajaribu kuliunganisha na maandamano dhidi ya vita vya Gaza na mauaji ya kimbari ya Wapalestina. Hata hivyo, maelezo ya shambulio hili na kuingilia kati kwa raia mmoja wa Kiislamu ili kuokoa maisha ya wengine na kumnyang'anya silaha mmoja wa washambuliaji kuliharibu mipango ya Netanyahu. Tukio hili linapingana kabisa na madai ya utawala wa Kizayuni na limepunguza ukali wa propaganda za vyombo vya habari za Tel Aviv zinazolenga kuonyesha kuongezeka kwa chuki dhidi ya Wayahudi duniani. Tel Aviv inajaribu kuunganisha ukosoaji wowote wa sera zake za kivita na chuki dhidi ya Wayahudi, na suala hili limesababisha usemi huu kupoteza athari yake katika maoni ya umma ya nchi za Magharibi.

Salahuddin al-Qadiri, mtaalamu wa masuala ya Ulimwengu wa Kiarabu na Kiislamu, pia alisema kuwa sehemu kubwa ya maoni ya umma barani Ulaya sasa inatofautisha kati ya dini ya Kiyahudi kama imani ya kimungu na Uzayuni kama mradi wa kisiasa, na Tel Aviv haiwezi kujaribu kuonyesha mshikamano na Wapalestina kama chuki dhidi ya Wayahudi. Tukio hili limetokea baada ya kuzuka kwa vita vya Gaza na mauaji ya kimbari kamili ya Wapalestina mikononi mwa utawala wa Kizayuni.