Ukiri wa afisa wa White House: Lengo la kushambulia boti ni kuipindua serikali ya Venezuela

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, Susie Wiles, Mkuu wa wafanyakazi wa White House, katika mahojiano na jarida la Vanity Fair alisema: "Mashambulizi ya kijeshi ya Marekani dhidi ya boti zinazoshukiwa kusafirisha dawa za kulevya Amerika ya Kusini, kwa kweli yanalenga kumng'oa Rais wa Venezuela Nicolas Maduro." Aliongeza kuwa Donald Trump anataka kuendeleza mashambulizi hayo hadi Maduro atakapojisalimisha.

Rais wa Marekani alitangaza Jumanne kuwa White House imeainisha utawala wa Venezuela kama "shirika la kigaidi la kigeni" na itaweka mzingiro kamili dhidi ya nchi hiyo. Trump alisisitiza kuwa meli zote za mafuta zilizowekewa vikwazo zinazoingia au kutoka Venezuela zitazuiliwa.