Trump: "Nitabaki kuwa rafiki na shujaa wa Wayahudi daima"

Kwa mujibu wa gazeti la Times of Israel, katika sherehe za Hanukkah ikulu ya White House, Trump aliwaambia wageni kuwa Bunge linakuwa na chuki dhidi ya Wayahudi kwa sababu ushawishi wa Wayahudi (lobby) si wenye nguvu zaidi tena Washington. Alikosoa vikundi vya Wanademokrasia wenye msimamo mkali. "Baba yangu aliniambia lobby ya Israel ndiyo yenye nguvu zaidi, lakini sasa sivyo tena," alisema Trump.

Mtangazaji Mark Levin alimwita Trump "Rais wa kwanza wa Kiyahudi wa Amerika." Aidha, mfadhili Miriam Adelson alisema kuwa mwanasheria Alan Dershowitz amemwambia kuwa kugombea kwa Trump kipindi cha tatu kunawezekana kisheria.