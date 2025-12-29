Kufichuliwa kwa mpango wa utawala wa Julani wa kuzua machafuko nchini Syria

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA likinukuu Al-Maalouma, chanzo cha usalama cha Syria kimesema kuwa utawala wa Julani ulijaribu kupotosha mwelekeo wa maandamano ya amani ya jana katika mji wa Jableh na kuzua ghasia ndani ya maandamano hayo.

Aliongeza: "Utawala wa Julani unakusudia kuharibu taswira ya maandamano ya amani dhidi yake nchini Syria mbele ya maoni ya umma na kuyafanya yaonekane kuwa ya kikatili."

Chanzo hicho kimeeleza: "Mtu mmoja anayeitwa Abu Badr al-Homsi, ambaye ana nafasi katika idara ya usalama ya siri ya utawala wa Julani, aliwaomba baadhi ya watu walio chini yake kuingia kwenye safu za waandamanaji wakiwa na nguo za kiraia na kuanza kushambulia vikosi vya Julani."

Alieleza kuwa hujuma hizi zilifanyika kwa maelekezo ya Mazhar al-Wais, Waziri wa Sheria wa utawala wa Julani. Al-Homsi anamiliki kikundi cha watu wenye silaha katika viunga vya Jableh na Homs, na jina lake limetajwa kuhusiana na mauaji ya hivi karibuni katika eneo la pwani la Syria.

Jana, vyanzo vya ndani viliripoti vikosi vya Julani kuwafyatulia risasi waandamanaji katika uwanja wa Al-Azhari mjini Latakia. Pia, wananchi kadhaa walijeruhiwa kufuatia shambulio la vikosi vya Julani dhidi ya waandamanaji huko Wadi al-Dhahab na Al-Zahra mjini Homs. Vikosi hivyo vilitumia risasi na silaha za baridi, na ripoti zinasema makumi ya watu walijeruhiwa Latakia.