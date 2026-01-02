Mashambulizi ya wanajeshi wa Kizayuni katika maeneo mbalimbali ya Ukingo wa Magharibi

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA likinukuu "Palestine Al-Yaum", wanajeshi wa Israel alfajiri ya leo wamevamia miji na vijiji kadhaa vya Ukingo wa Magharibi. Vyanzo vya Palestina vilitangaza kuwa wanajeshi hao walishambulia Bal'a mashariki mwa Tulkarm. Wakati huo huo, vyanzo vya ndani viliripoti kuingia kwa vikosi vya uvamizi huko Halhul kaskazini mwa Hebron.

Pia, vikosi hivyo vimezuia gari la wagonjwa la Shirika la Hilali Nyekundu la Palestina huko Jenin. Wakati wa uvamizi huko Halhul, walivamia nyumba moja na kufanya upekuzi katika nyumba nyingine kadhaa. Wakati huo huo, wanajeshi wa Israel wamevamia Dura kusini mwa Hebron. Vyanzo vya ndani vimesema kuwa walitumia maguruneti ya sauti huko Halhul, na operesheni za upekuzi zinaendelea.