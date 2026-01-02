Baraza la Urais la Yemen laliomba "Baraza la Mpito" kuepuka uchochezi wa mivutano

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA likinukuu gazeti la "Rai al-Youm", Abdullah al-Alimi alichapisha ujumbe huo saa chache baada ya televisheni rasmi ya Yemen kutangaza kuwa vikosi vya Baraza la Mpito vimevamia uwanja wa ndege wa "Al-Rayyan" huko Hadramaut na kupora yaliyokuwemo.
Al-Alimi alisema: "Tunapoanza mwaka mpya, tunasisitiza kuwa bado kuna nafasi ya kurejea kwenye sauti ya akili na hekima. Hili lazima lianze na kujiondoa kwa kweli kutoka Hadramaut na Al-Mahra." Alionya kuwa kufungua upande mpya wa mapigano kutaongeza mateso ya watu waliochoka. Baraza la Mpito la Kusini limetangaza kuwa halitajiondoa na hivi karibuni limetuma vifaa vingi vya kijeshi huko Hadramaut.
