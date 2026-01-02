  1. Home
Mama wa Palestina na mwanawe wafariki kwa moto katika hema la wakimbizi

2 Januari 2026 - 15:54
News ID: 1768771
Source: ABNA
Mama mmoja wa Palestina na mtoto wake wameuawa shahidi kufuatia moto uliotokea kwenye hema la wakimbizi huko Gaza.

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA likinukuu Al Jazeera, tukio hilo lilitokea katika mtaa wa Al-Daraj katikati ya mji wa Gaza, ambapo mtu mwingine mmoja alijeruhiwa. Tukio hili limetokea huku mzingiro wa utawala wa Israel dhidi ya Gaza ukiendelea na kuzuia kuingia kwa misaada ya kutosha.

Katika tukio jingine, binti mdogo kwa jina Malak Rami Ghneim alifariki dunia kutokana na baridi kali katika kambi ya Nuseirat. Matukio haya yanatokea katika mazingira magumu sana ya kibinadamu ambapo mamia ya maelfu ya Wapalestina wanaishi katika mahema yasiyo na vifaa vya usalama. Ukosefu wa umeme na mafuta unawalazimu kutumia njia duni za kupasha joto, jambo ambalo huongeza hatari ya moto.

