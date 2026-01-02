Waziri Mkuu wa Lebanon: Hakuna anayetaka kutupa silaha za Hezbollah baharini

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA likinukuu Sputnik, Nawaf Salam alisisitiza siku ya Alhamisi kuwa silaha za Hezbollah zinapaswa kuwa chini ya mamlaka ya Walebanon wote na kufuata maamuzi ya serikali. Katika mahojiano na LBC, alikataa uvumi huo na kusema kuwa hatabiri hatari yoyote ya kuanza tena kwa vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Lebanon.

Alibainisha kuwa bunge limeidhinisha mkopo wa dola milioni 250 kutoka Benki ya Dunia kwa ajili ya ujenzi mpya. Salam alisisitiza ahadi ya serikali ya kufanya uchaguzi wa bunge na kuendelea na mageuzi, akiongeza kuwa yuko tayari kushika nafasi ya Waziri Mkuu tena ikiwa ni lazima, lakini akasema yeye si "mtu mwenye kiu ya madaraka."