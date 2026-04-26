Armada Samud 2 imefika Sicilia kwenye njia ya kuvunja ufuniko wa Gaza

Kulingana na ripoti ya Abna kutoka kwa habari za Kipalestini Shihab, armada ya kimataifa ya Samud 2, inayoendelea kusafiri kwenda Italia, imejitayari kuendeleza dhamira yake ya kuvunja ufuniko wa Ukanda wa Gaza na kuleta misaada ya kibinadamu kwa wakazi wa Gaza kuanzia Jumapili hii.

Armada hii ni mbinu ya kiraia iliyopatikana mwaka 2025 kwa ushirikiano wa wawakilishi wa shirika la kiraia, wanamapinduzi na watumishi wengine kutoka nchi mbalimbali na sasa inafuata safari yake ya pili katika muktadha wa "Dhamira ya Kusika 2026". Meli za armada hii zilitoka Barcelona, Hispania Aprili 12 na zifikia kisiwa cha Sicilia, Italia Aprili 23 na kujiunga na mikono mingine iliyoshiriki katika armada hii.

Mmoja wa wanachama wa bodi ya wakurugenzi ya armada hii alitangaza kuwa awamu ya kwanza ya safari hii ilifanikiwa. Alithibitisha kuwa njiani, meli kubwa iliyobeba bidhaa kwa lengo la rejimu ya Zionista ililazimishwa kubadili njia. Alisisitiza kuwa lengo la mwisho ni kufika Gaza na kuvunja ufuniko wake.

Wanaharakati wa kisiasa wanaoshiriki katika gari hili wameeleza kuwa lengo la dhamira hii ni kuunda njia ya kibinadamu na ya watu na kuisha kwa ufuniko wa Gaza na kuonyesha matumaini kwamba mara hii, kwa kuongezeka kwa idadi ya meli na utayari zaidi, dhamira itafanikiwa. Mwanaharakati mtu kutoka Italia alithibitisha katika uhusiano huu kuwa hatari kubwa zaidi ni utulivu wa majukwaa rasmi na ya kimataifa.

Msemaji wa armada nchini Italia pia, akiashiria kwa endelea kwa msukosuko huko Gaza, alitangaza kuwa dhamira hii imeanza tena kama majibu kwa kubadilika kwa hali ya kibinadamu katika eneo hili na lengo lake ni kuunda njia ya kibinadamu ya kudumu.

Karibu meli 100 kutoka nchi mbalimbali ikiwa ni pamoja na Hispania, Italia, Ugiriki na Uturuki zimeshiriki katika dhamira hii.