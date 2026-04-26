Haaretz: Kiwango cha kujisaidia katika majeshi ya Israeli kinachoshangaza

Kulingana na ripoti ya Abna kutoka kwa Al-Ma'adeen, gazeti la Kiebrania Haaretz limeripoti kuwa kuongezeka kwa kujisaidia katika majeshi ya Israeli katika mwezi uliopita kumezidi kuwa cha wasiwasi.

Vyombo vya habari vya Israeli pia vimeripoti kuwa angalau majeshi sita pamoja na nguvu tatu za watumishi wa awali wamefanya kujisaidia katika mwezi huu.

Ni muhimu kutambua kuwa katika kivuli cha endelea kwa uvamizi wa kijeshi wa rejimu ya Israeli katika eneo hilo hasa Gaza, Lebanon, na Iran, na uharibifu wa mchakato huu, majeshi ya Israeli wameanza kuwa na matatizo makubwa ya kutokuwa na nguvu na kupungua kwa roho, na mwishowe kufanya kujisaidia.