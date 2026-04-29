Kufungwa kwa Mlango wa Hormuz na Migo ya Uchimbaji wa Metali; Uharibifu wa Mfumo wa Teknolojia

Katikati ya uvurugaji huu, kuna mnororo wa ugavi wa shaba na asidi ya sufuriki; dutu inayofanya jukumu muhimu katika uchimbaji wa uchumi wa metali kama vile nikeli, kobalti, lithiamu na shaba. Metali hizi ni mzingira wa teknolojia mpya ikiwa ni pamoja na betri, miundombinu ya umeme na vifaa vya kijeshi. Kwa kufungwa kwa njia za usafirishaji wa madini haya kutoka Asia Magharibi, nchi kama vile Indonesia, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na China ambazo zinategemea mnororo huu, zimepata usumbufu mkubwa wa uzalishaji. Asili ya kikemikali ya madini haya pia imepunguza uwezekano wa kubadilisha haraka au kusafirisha kwa urahisi, na kuongeza gharama za bima na usafirishaji kwa kasi.

Kwa kuongezea, madini haya yale yale ambayo sasa yana upungufu kutokana na kufungwa kwa Mlango wa Hormuz, yana jukumu kuu katika utengenezaji na matengenezo ya silaha za kijeshi. Ukweli huu unaonyesha kwamba vita, kwa wakati mmoja ni mtumiaji na kiharibu mnororo wa ugaji wake mwenyewe.

Ripoti zinaonyesha kwamba Pentagon kabla ya kuanza operesheni, ilikuwa imeomba kampuni za madini za ndani kuongeza uzalishaji wa madini 13 muhimu; jambo linaloashiria utabiri wa kizingiti hiki muhimu. Hata hivyo, hatua zilizochukuliwa hazikuwa na mafanikio makubwa.

Upimbo wa dhoruba umefika katika eneo la teknolojia za hali ya juu. Madini kama vile héliamu, bromini na boksaiti ambayo sehemu kubwa yao huzalishwa Asia Magharibi, yana jukumu muhimu katika utengenezaji wa semikondakta na kazi ya vituo vya data. Mfuko wa viwanda Ras Laffan nchini Qatar ambao huzalisha takriban robo ya héliamu ya dunia, umetolewa kutoka kwenye mzunguko baada ya mashambulizi ya hivi karibuni ya Iran, na kutabirika utabaki bila kazi kwa miaka kadhaa. Mabadiliko haya yanaathiri moja kwa moja uzalishaji wa chipi na ufanisi wa miundombinu ya kichakataji.

Wakati huo huo, utegemezi mkubwa wa uchumi wa Asia Mashariki kwa nishati ya Bahari ya Persia umesababisha dhoruba kuwa mbaya zaidi. Nchi kama Taiwan na Korea Kusini ambazo ziko katikati ya uzalishaji wa chipi, sasa zimekabiliwa na changamoto mbili kwa wakati mmoja, yaani usumbufu wa uagizaji wa gesi asilia iliyonyooka na upungufu wa vifaa vya msingi muhimu. Kampuni kama "TSMC", "SK Hynix" na "Samsung" pia hazikuwa na sehemu katika mgongano huu na zimepata kupungua kwa thamani ya hisa zao.