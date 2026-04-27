Matokeo ya vita dhidi ya Iran; Ukosefu na ongezeko la bei ya vifaa vya matibabu nchini Uingereza

Kulingana na ripoti ya Abna, gazeti la The Guardian limefunua kuwa vita dhidi ya Iran na kusitishwa kwa usafiri wa meli katika Mzinga wa Hormuz vimeweka mfumo wa afya wa taifa wa Uingereza (NHS) katika hatari ya ukosefu na ongezeko la bei kutokana na tegemeo kubwa kwa bidha za petrokemikali.

Kulingana na ripoti hiyo, sehemu kubwa ya vifaa vya matibabu kisasa, kuanzia prika na mifuko ya mifupa hadi mikono, inategemea bidha za petrokemikali ambazo njia zake kupitia Mzinga wa Hormuz zimezimwa.

Gazeti la Guardian lilionyesha kuwa bei ya mafuta imeongezeka kwa asilimia 40 na kwamba wazalishaji wa mikono wa Malaysia, ambao wana nusu ya usambazaji wa dunia, wamejaza wateja, ikiwemo NHS, kwa ongezeko la bei la asilimia 50.

Jim Mackey, Mkuu wa Utendaji wa NHS, amesema wasiwasi mkubwa kuhusu hali hii na amewaomba serikali kutoa bajeti ya ziada kukabiliana na "shoka kubwa" la ongezeko la bei.